Ультиматум Зеленскому: в Киев пришла суровая расплата за НПЗ из США

Требование президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по топливной инфраструктуре России является лишь политической игрой, рассчитанной на американского избирателя. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

Эксперт пояснил, что атаковать объекты в глубине России без американской спутниковой информации Киев не может.

«У Украины своих спутников нет. Все данные — метеоусловия в районе объекта, обстановку вокруг него, состояние ПВО и противоракетных систем, движение мобильных групп — Украине передает Вашингтон. Без поддержки США такие удары невозможны», — отметил Климов.

По его словам, требования Трампа к Зеленскому означают лишь то, что американский президент уже включился в предвыборную борьбу, где работает на разные сегменты электората. Часть избирателей в США устраивает продолжение конфликта, часть — нет. При этом цепочка влияния на США коротка: «Когда в РФ бомбят НПЗ, это плохо сказывается на стоимости топлива в их стране и бьет по карману простых американцев».

Климов напомнил, что мировой рынок нефтепродуктов очень чутко реагирует на сбои. Если сокращается производство энергоносителей, цены на бензоколонках в США могут вырасти буквально на следующий день.

«Поэтому атаки на такую страну, как Россия, на мощности, связанные с нефтью, её переработкой и распределением, незаметными не остаются. Слишком велик удельный вес», — объяснил эксперт.

Он добавил, что если бы США действительно хотели решить проблему, им достаточно было бы «отключить Киев от спутниковой информации».

«Трамп не полностью самостоятелен в этом вопросе, и от него это, видимо, не очень сильно зависит... Есть глубинное государство, оно никуда не исчезло. Трамп на посту президента ведет себя как американский купец, и удары по НПЗ приносят определенные выгоды», — подытожил Климов.

Ранее Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. По словам президента США, атаки на объекты, связанные с производством дизельного топлива в России, создают его дефицит. Он связал сложившуюся ситуацию с украинским конфликтом, а не с событиями на Ближнем Востоке.