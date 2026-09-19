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Трамп заявил, что намерен подать в суд на CNN и Politico

Reuters
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Дональд Трамп объявил, что его администрация намерена обратиться в суд против телеканалов CNN и MSNBC, а также издания Politico. Ранее президент уже лишил эти СМИ доступа в Белый дом.

«У нас уже немало судебных исков. И на этих людей мы тоже подадим в суд. Запрет связан с тем, что они распространяют фейковые новости», - заявил Трамп, обсуждая новые ограничения.

Американский лидер также напомнил о своих прежних судебных разбирательствах со СМИ.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокорпорации BBC, обвинив ее в искажении его высказываний в программе Panorama.
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