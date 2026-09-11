Трамп включил в видео о «Золотом веке» США встречу с Путиным на Аляске

В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп разместил видеоролик о «Золотом веке» Америки, в который вошли кадры предвыборных митингов политика, а также фрагменты его встреч с зарубежными лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Ролик открывается сценами мероприятий с участием Трампа. «То, что вы сейчас наблюдаете, — это Дональд Трамп на пороге величайшего возвращения в американской политической истории. Мы никогда не видели ничего подобного. Decision Desk теперь может официально объявить, что Трамп станет 47-м президентом США», — говорится за кадром.

Далее в видео показана церемония присяги, после чего на роль диктора заступает сам Трамп.

«Золотой век Америки начинается прямо сейчас», — заявляет он.

В этот момент показываются кадры его встреч с мировыми лидерами, в том числе с Путиным в Анкоридже. В этой сцене президенты России и США идут вместе по красной ковровой дорожке.

Ранее американский лидер заявил, что считает возможной новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.