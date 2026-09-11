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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Трамп объяснил, почему он не нравится журналисту Такеру Карлсону

whitehouse.gov
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC высказал мнение, что журналист Такер Карлсон никогда к нему не испытывал симпатии.

Ранее Карлсон считался одним из близких соратников Трампа и активно поддерживал Республиканскую партию, однако после начала военной операции США и Израиля против Ирана журналист стал резко критиковать действия Белого дома.

Американский лидер отметил, что, несмотря на определённую поддержку, которую он в своё время оказал Карлсону, взаимной симпатии между ними, по всей видимости, не было.

«Иными словами, между людьми бывает химия, иногда её нет, в таком случае ничего не поделать», — резюмировал Трамп.

Кроме того, президент назвал Карлсона непоследовательным и выразил удивление по поводу недовольства журналиста военной операцией против Ирана.

Ранее Карлсон также выразил мнение, что страны Запада используют Украину в качестве инструмента для уничтожения России.
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