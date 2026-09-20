Трамп может включить Гренландию в состав США

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, при каком условии президент США Дональд Трамп после подписания соглашения с Данией может объявить о вхождении Гренландии в состав Соединенных Штатов.

Соединённые Штаты Америки заключили соглашение с Данией и Гренландией, которое предоставляет Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и всеми другими потребностями на территории крупнейшего в мире острова, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом газета The New York Times пишет, что Трамп преувеличил степень контроля над Гренландией. Военные США будут работать вместе с датскими партнерами, а не устанавливать контроль над Королевством и островами.

«Здесь вопрос только в том, будет ли американский воинский контингент соблюдать дипломатический политес. То есть, условно говоря, будет он там по приглашению или Трамп скажет, что ни по какому приглашению мы не будем, и, например, завтра объявит, что военный контингент остается, а Гренландия входит в состав Соединенных Штатов. И тогда Трамп автоматически войдет в историю США как один из величайших президентов, потому что Гренландию можно сравнить с целым континентом, что увеличит территорию США в разы», — пояснил Блохин.

Также политолог считает, что у Дании не было другого выбора, кроме как поддержать соглашение с Соединенными Штатами об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике.