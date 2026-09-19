Токаев призвал запретить граффити в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости введения в стране полного запрета граффити, сообщает пресс-служба президента республики.

Токаев назвал граффити проявлением вандализма и злостного хулиганства, которое уродует города во всем мире.

«В казахстанских городах, убежден глава государства, этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого «творчества», уродующего муниципальные территории по всему миру», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, президент Казахстана потребовал от акима Астаны Жениса Касымбека принятия жестких мер в отношении тех, кто разрисовывает стены общественных зданий в городе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Парижа запросила от полутора до трех лет заключения для семи граждан Молдавии, которых обвиняют в нанесении на здания граффити с изображением истребителя Mirage в виде гроба с крыльями.