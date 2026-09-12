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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Токаев подтвердил приглашение Трампу посетить Казахстан с визитом

akorda.kz
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить республику с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера по результатам переговоров со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором, прошедших на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

В ходе беседы американский дипломат вручил Токаеву личное послание от Трампа, содержащее поздравления по случаю предстоящего 35-летия независимости Казахстана.

«Глава государства поблагодарил президента США за теплые пожелания, а также подтвердил приглашение американскому лидеру посетить Казахстан с визитом», — отмечается в официальном коммюнике.

Кроме того, Токаев анонсировал свое участие в предстоящем саммите «Группы двадцати» (G20), который состоится в декабре в Майами. По его оценке, данное мероприятие станет удобной площадкой для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

«Мы предпочитаем не красивые слова, а конкретные дела и практические шаги для продвижения нашего взаимного сотрудничества», — подчеркнул Токаев.

Стороны констатировали динамичное развитие расширенного стратегического партнерства между Астаной и Вашингтоном. Спецпосланник США, в свою очередь, отметил беспрецедентно высокий уровень межгосударственных связей, достигнутый благодаря плотному диалогу на высшем уровне. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено перспективам совместной работы в сферах искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

 

Ранее Токаев рассказал президенту РФ Владимиру Путину казахскую поговорку о сотрудничестве двух стран.
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ПолитикаКазахстанДональд ТрампКасым-Жомарт Токаевдвухсторонние отношенияСША
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