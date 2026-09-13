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Сын Прилепина совершил 30 выходов под дронами ВСУ в зоне СВО

Кирилл Зыков / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Сын писателя Захара Прилепина Игнат во время службы в зоне специальной военной операции совершил 30 выходов по открытой местности под беспилотниками ВСУ. Об этом Прилепин рассказал на международной публичной дискуссии в Москве.

По словам писателя, его сын служил в штурмовом подразделении. Недавно у Игната закончился контракт с Добровольческим корпусом.

Прилепин уточнял, что 21-летний Игнат проходил службу в подразделении «Родня», входящем в интербригаду «Пятнашка». Он работал в группе подноса и доставлял на передовую боеприпасы и провизию.

Ранее Захар Прилепин рассказывал, что Игнат служил такелажником в диверсионно-штурмовом подразделении. По его словам, бойцы переносили грузы на расстояние от пяти до десяти километров и выносили раненых в условиях постоянной активности беспилотников.
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ПолитикаЗахар ПрилепинбеспилотникиСВОПятнашкаДобровольческий корпусИгнат ПрилепинВСУ
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