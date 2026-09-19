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США предупредили союзников о задержках поставок вооружения до пяти лет

istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Вашингтон уведомил своих партнеров по коалиции о том, что поставки некоторых категорий вооружений могут задержаться на срок до пяти лет, так как американской стороне необходимо восполнить собственные арсеналы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечают собеседники издания, ряд европейских государств рассчитывает, что передача важных систем для противоракетной и противовоздушной обороны будет приостановлена из-за конфликта США с Ираном.

По данным Bloomberg, Германия направила запрос в Вашингтон с просьбой ускорить отправку крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon, однако сокращение американских запасов оружия указывает на то, что производитель — компания Raytheon — вряд ли сможет выполнить этот заказ в ближайшие пять лет.

Двое других официальных лиц подтвердили, что некоторые государства Восточной Европы, использующие американские системы вооружения, столкнулись с задержками сразу после начала военной кампании США и Израиля против Ирана.

Ранее генеральный инспектор Пентагона заявил, что боевые действия с Ираном вызвали нехватку боеприпасов и сложности с их восполнением. Независимый контрольный орган указал, что в период с февраля по июнь американская сторона израсходовала более 22 млрд долларов на снаряды и патроны.
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ПолитикаВС СШАзадержка поставок оружия
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