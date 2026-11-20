Российские военные и волонтеры продолжают эвакуацию населения из Константиновки в ДНР, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин.

Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он подчеркнул, что РФ контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.

В Кремле заявили, что Вашингтон поддержал предложение Путина по организации миссии в Константиновке. При этом Владимир Зеленский выступил против.

«Наши военные и гражданские службы, включая волонтеров, рискуют своей жизнью и помогают мирному населению, помогают уезжать из Константиновки, где пока ещё небезопасно. Работа ведётся, несмотря на обстрелы, которые украинская сторона продолжает постоянно», — сказал Гагин.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ наносят удары по мирному населению с целью запугивания.

«Они не хотят, чтобы люди выезжали. Это настоящий геноцид», — добавил он.