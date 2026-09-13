Шейхи вступили в игру: США и Израиль в панике от нового поворота войны

Иран через посредников передал США семь условий для полноценного открытия Ормузского пролива. Также стало известно, что Иран и Оман согласовали новые маршруты движения судов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал текущую ситуацию и дал прогноз по её дальнейшему развитию.

«Условия, которые передаёт Иран, американцы открыто, может быть, не отвергнут, заявив, что будут обсуждать, но по сути, они их не интересуют. Вашингтон заинтересован исключительно в решении той задачи, из-за которой они начали бомбардировки Ирана и убийства руководителей, то есть свержение режима и взятие под контроль нефти. Ядерная программа тоже важна, но она, думаю, уже перешла на второе место, потому что если меняется правительство и политическая направленность этого правительства становится проамериканской, то вопрос производства обогащенного урана снимается через марионеточную власть», — объяснил военный эксперт.

Собеседник издания обратил внимание на то, что сейчас Баб-эль-Мандебский пролив находится под контролем хуситов, а по сути — иранских прокси. В этой ситуации, по словам Кнутова, провозить нефть будет невозможно либо будут проходить только те суда, которые разрешит Иран.

«Уже есть информация о том, что сами монархии Персидского залива проводят переговоры с Тегераном с целью определения условий, по которым их суда будут идти через Ормузский пролив; в том числе стоит вопрос оплаты», — уточнил он.

По мнению Кнутова, монархии Персидского залива могут сыграть позитивную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

«Допускаю возможность, что, когда монархии всё-таки договорятся с Ираном, они обратятся с просьбой к США, чтобы американцы согласились на условия Тегерана. Однако тут встает другая проблема: в данном случае все будут знать, что Иран вышел победителем, и это нанесёт колоссальнейший ущерб администрации Трампа и ему самому перед выборами и скажется на его дальнейшей судьбе. Здесь монархии Персидского залива могут пообещать серьёзные инвестиции в американскую экономику. На этом Трамп может всё-таки пойти на уступки, но надо помнить, что это вопросы достаточно тонкой дипломатической игры, и как они будут развиваться, сказать сложно», — подытожил военный эксперт.