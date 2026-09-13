Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 2 минуты
3097

Шейхи вступили в игру: США и Израиль в панике от нового поворота войны

Коллаж АиФ
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Иран через посредников передал США семь условий для полноценного открытия Ормузского пролива. Также стало известно, что Иран и Оман согласовали новые маршруты движения судов.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов проанализировал текущую ситуацию и дал прогноз по её дальнейшему развитию.

«Условия, которые передаёт Иран, американцы открыто, может быть, не отвергнут, заявив, что будут обсуждать, но по сути, они их не интересуют. Вашингтон заинтересован исключительно в решении той задачи, из-за которой они начали бомбардировки Ирана и убийства руководителей, то есть свержение режима и взятие под контроль нефти. Ядерная программа тоже важна, но она, думаю, уже перешла на второе место, потому что если меняется правительство и политическая направленность этого правительства становится проамериканской, то вопрос производства обогащенного урана снимается через марионеточную власть», — объяснил военный эксперт.

Собеседник издания обратил внимание на то, что сейчас Баб-эль-Мандебский пролив находится под контролем хуситов, а по сути — иранских прокси. В этой ситуации, по словам Кнутова, провозить нефть будет невозможно либо будут проходить только те суда, которые разрешит Иран.

«Уже есть информация о том, что сами монархии Персидского залива проводят переговоры с Тегераном с целью определения условий, по которым их суда будут идти через Ормузский пролив; в том числе стоит вопрос оплаты», — уточнил он.

По мнению Кнутова, монархии Персидского залива могут сыграть позитивную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

«Допускаю возможность, что, когда монархии всё-таки договорятся с Ираном, они обратятся с просьбой к США, чтобы американцы согласились на условия Тегерана. Однако тут встает другая проблема: в данном случае все будут знать, что Иран вышел победителем, и это нанесёт колоссальнейший ущерб администрации Трампа и ему самому перед выборами и скажется на его дальнейшей судьбе. Здесь монархии Персидского залива могут пообещать серьёзные инвестиции в американскую экономику. На этом Трамп может всё-таки пойти на уступки, но надо помнить, что это вопросы достаточно тонкой дипломатической игры, и как они будут развиваться, сказать сложно», — подытожил военный эксперт.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаИранстраны Персидского заливаэксклюзивэксклюзивные новостиСША
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть