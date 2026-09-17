Сестра Ким Чен Ына: ВС КНДР применят все возможные средства против врагов

Вооруженные силы КНДР готовы задействовать все доступные средства в случае действий, которые Пхеньян расценит как серьезную угрозу высшим государственным интересам страны. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Заявление прозвучало на фоне проведения совместных военных мероприятий США, Южной Кореи и Японии. С 7 по 11 сентября три страны провели учения Freedom Edge в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чечжу.

Ким Е Чжон заявила, что военные действия других государств могут рассматриваться Пхеньяном как посягательство на государственные интересы, военный суверенитет и безопасность в регионе.

В таком случае, по ее словам, северокорейские вооруженные силы намерены действовать в соответствии с предусмотренными конституцией обязанностями и использовать все имеющиеся средства.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил, что США и их союзники постепенно наращивают потенциал для ядерной войны.