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Сестра Ким Чен Ына: ВС КНДР применят все возможные средства против врагов

Википедия
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Вооруженные силы КНДР готовы задействовать все доступные средства в случае действий, которые Пхеньян расценит как серьезную угрозу высшим государственным интересам страны. Об этом заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Заявление прозвучало на фоне проведения совместных военных мероприятий США, Южной Кореи и Японии. С 7 по 11 сентября три страны провели учения Freedom Edge в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чечжу. 

Ким Е Чжон заявила, что военные действия других государств могут рассматриваться Пхеньяном как посягательство на государственные интересы, военный суверенитет и безопасность в регионе.

В таком случае, по ее словам, северокорейские вооруженные силы намерены действовать в соответствии с предусмотренными конституцией обязанностями и использовать все имеющиеся средства.

Ранее заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Иль заявил, что США и их союзники постепенно наращивают потенциал для ядерной войны.
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