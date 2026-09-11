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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Саксонию-Анхальт хотят лишить доступа к секретной информации из-за АдГ

www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Главы МВД федеральных земель Германии обсуждают возможность ограничить доступ к секретной информации будущему правительству земли Саксония-Анхальт, руководство которым могут получить представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), пишет Bild.

«Среди возможных мер рассматривается ограничение автоматического обмена разведданными с Саксонией-Анхальт и урезание доступа региона к единой базе данных спецслужб Nadis», - говорится в статье.

Министры также рассматривают отказ от принципа единогласия на профильных конференциях, чтобы принимать ключевые решения большинством в 13 из 16 голосов.

После победы АдГ на региональных выборах у них возникли опасения, что представители партии получат контроль над МВД Саксонии-Анхальт, в подчинении которого находятся около 6,5 тыс. полицейских, и местной спецслужбой, и впоследствии произойдет утечка информации.

При этом представители некоторых немецких земель выступили против введения ограничений для АдГ из-за опасений, что блокировка обмена информацией может подорвать нацбезопасность ФРГ, пишет газета.

Напомним, АдГ получила 43,8% голосов и впервые стала крупнейшей политической силой на уровне отдельной земли Германии. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил против поставок Украине БПЛА, произведенных в Германии и используемых для ударов по российской территории.  
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Политикасекретная информацияСаксония-Анхальтпобеда АДГМВД
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