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Рябков анонсировал новую встречу РФ и США в ближайшие недели

Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Следующие переговоры между Россией и США состоятся в ближайшие недели. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях.

Как подчеркнул дипломат, беседы такого формата уже приобрели регулярный характер, поскольку являются полезными для всех сторон.

При этом он заметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого.

«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — резюмировал представитель российского МИД.

Ранее Рябков заявил, что контакты РФ и США по Украине продолжаются.
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ПолитикаМИД РФСергей РябковРоссия и СШАдвухсторонние отношения
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