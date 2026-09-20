Рябков анонсировал новую встречу РФ и США в ближайшие недели

Следующие переговоры между Россией и США состоятся в ближайшие недели. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, стороны обсудят устранение раздражителей в двусторонних отношениях.

Как подчеркнул дипломат, беседы такого формата уже приобрели регулярный характер, поскольку являются полезными для всех сторон.

При этом он заметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого.

«Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — резюмировал представитель российского МИД.

Ранее Рябков заявил, что контакты РФ и США по Украине продолжаются.