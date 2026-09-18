За честные выборы. Начал работу ситуационный центр Общественной палаты

17 сентября в Общественной палате Российской Федерации начал работу ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу.

Независимый мониторинг

«Система общественного мониторинга и наблюдения к предстоящим выборам полностью готова, — заявил ходе стартовой пресс-конференции член ОП РФ, сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор ассоциации „Независимый общественный мониторинг“ (НОМ) Алексей Песков. — Эта система охватит все избирательные участки в стране».

Алексей Песков рассказал, что с июня по начало сентября активно шел процесс подготовки и обучения общественных наблюдателей. В регионах России состоялось свыше 2,6 тысячи очных мероприятия, в рамках которых было подготовлено более 116 тысяч будущих общественных наблюдателей. В ситуационном центре — главной публичной площадке общественного наблюдения и мониторинга — будет организован центр видеонаблюдения с доступом к трансляции с избирательных участков. Практика видеостены, добавил спикер, будет реализована и в каждом регионе. Участие в этой работе примут эксперты, волонтеры, представители НКО и политических партий.

По словам эксперта, в ситцентре будет работать центр наблюдения за дистанционным электронным голосованием — специальная техническая группа по контролю за ДЭГ. Кроме того, там работает горячая линия по мониторингу избирательных прав и развернут кол-центр, который обеспечит связь с общественными наблюдателями по всей стране. В его работе будет задействовано более 250 волонтеров.

Кроме того, в ситуационном центре будут регулярно проводиться пресс-брифинги. Утром в понедельник, 21 сентября, там же будут подведены итоги 3 дней голосования.

Всегда на связи

«Безусловно, мы будем находиться на связи в предстоящие дни голосования для того, чтобы максимально быстро отрабатывать возможные вопросы, которые будут возникать у наблюдателей», — сказала в ходе пресс-конференции член ЦИК России Алёна Булгакова.

Она также отметила, что выборы наверняка станут мишенью для различных недружественных сил, однако избирательная система России имеет большой запас прочности, который перед этими выборами удалось ещё сильнее нарастить.

К пресс-конференции из Республики Башкортостан подключился член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель ассоциации «НОМ» Александр Брод. Он рассказал, что в регионе подготовлено около 13 тысяч независимых общественных наблюдателей. Из них более трех тысяч человек — блогеры.

По словам А. Брода, готовность Башкортостана к выборам очень высока, а избирательная кампания проходила без грубых нарушений. В регионе также проделана большая работа по взаимодействию с силовыми структурами по обеспечению безопасности общественного порядка.

В Москве и области

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Вадим Ковалёв сообщил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — основная форма голосования у москвичей. Наблюдать за происходящим будет большой корпус наблюдателей — свыше 13 тысяч человек.

«Для нас нет больших нарушений, малых нарушений, и мы сделаем так, чтобы выборы были проведены в точном соответствии с избирательным законодательством», — резюмировал он.

В Московской области было обучено более 4 тысяч наблюдателей, которые будут находиться на всех избирательных участках региона, сообщила член ОП РФ, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Московской области Татьяна Дмитриева. Она отметила большое количество молодежи среди общественных наблюдателей.

Масштабность избирательного процесса подчеркнул член рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Владимир Шаповалов. Особое внимание эксперт обратил на то, что своих депутатов первый раз избирают жители четырех исторических регионов — новых субъектов в Российской Федерации. Он также отметил, что избирательные участки открыты в 152 странах и что 176 соотечественников будут представлены на зарубежных участках в качестве общественных наблюдателей.

Для всех регионов

«Мы третий по численности избирателей регион, — сообщила на пресс-конференции председатель ОП Краснодарского края, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова. — У нас их 4,5 миллиона. Для того, чтобы для каждого избирателя на участках была создана комфортная атмосфера, чтобы они могли почувствовать себя в безопасности».

Член ОП РФ, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Павел Покровский подчеркнул важность проходящих выборов для всех субъектов федерации.

Эксперты в области избирательного права, избирательного процесса и широкий спектр общественности будет представлен в дни голосования в общественном штабе по наблюдению за выборами Ленинградской области, отметил его руководитель Владимир Журавлев.

В завершение пресс-конференции Алексей Песков напомнил, что первый пресс-брифинг из ситуационного центра ОП РФ состоится 18 сентября в 11:00.

В дни выборов волонтеры ситцентра круглосуточно обеспечивают оперативную обработку сообщений, поступающих от общественных наблюдателей на местах через горячую линию ОП РФ (+7 800 250-51-55) и портал monitoring.oprf.ru.