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Вектор на сближение. Почему Россия делает ставку на африканское будущее

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

На полях Международного фестиваля молодёжи прошла открытая дискуссия, посвященная сближению России и стран Африки. Площадка стала инструментом для установления неформальных контактов с новым поколением африканских лидеров.

Дискуссия «Африканский вектор. Разговор без галстуков», состоявшаяся в лектории марафона «Знание. Первые», зафиксировала важный тренд: развитие долгосрочных отношений с африканским континентом должно стать одним из главных приоритетов российской внешней политики. Как отметили эксперты, эффективное сотрудничество невозможно без выстраивания прямых горизонтальных связей между молодёжью двух регионов. В мероприятии приняли участие официальный представитель МИД России Мария Захарова, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, а также президент Союза африканских диаспор в РФ Зенебе Тафессе.

Диалог с будущим

Африканский вектор. Разговор без галстуков. Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. Фото: Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Спикеры назвали несколько цифр, на примере которых хорошо видно, почему Африка критически важна уже сегодня, а в ближайшие годы приобретет еще большее значение. Африканский континент — это 30% мировых природных ресурсов и почти треть молодого населения планеты (в возрасте от 18 до 35). Половина из 1,5 млрд человек, живущих на территории «Колыбели человечества», сегодня младше 19 лет. Это колоссальный потенциал с точки зрения рабочей силы и производительности труда.

Проще говоря, на фоне ускоряющегося старения населения в развитых странах континенту суждено стать следующим крупным хабом индустриального и технологического развития. В этом смысле налаживание диалога с Африкой, и тем более с перспективными молодыми людьми, которые впоследствии займут там лидерские позиции в экономике, науке и политике, — это диалог с будущим.

Форсированное сближение

Африканский вектор. Разговор без галстуков. старший научный сотрудник ИНИОН РАН Зенебе Тафессе Кинфу
Старший научный сотрудник ИНИОН РАН Зенебе Тафессе Кинфу. Фото: Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Большой потенциал несет в себе сотрудничество России и Африки в сферах экономики, науки и не только. Например, российские компании могут помочь бизнесу и госструктурам африканских стран с цифровизацией: наши бигтехи не только обладают широкой линейкой недорогих и первоклассных продуктов мирового уровня, они еще, в отличие от западных конкурентов, учитывают требования национальных правительств по локализации данных и сервисов.

Много возможностей для совместной работы есть и по вопросам продовольственной безопасности. Растущее население, знойный климат, дефицит водных ресурсов — чтобы справиться с этими вызовами, африканским странам нужны инновационные решения для модернизации сельского хозяйства и скотоводства, а также квалифицированные кадры вроде агрономов и ветеринаров. И с тем и с другим поможет Россия, которая, будучи поставщиком продовольственных товаров для половины мира, обладает соответствующей экспертизой.

Поддержку растущей экономике Африканского региона окажут современные технологии российских горнодобывающих предприятий, а также колоссальный опыт в строительстве и обслуживании АЭС.

Источник новаторства

Африканский вектор. Разговор без галстуков. Фото: Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

На сессии также подчеркнули, что Африка, несмотря на догоняющий тип развития, далека от распространенных стереотипов про отсталость континента. Например, именно здесь провели первую успешную операцию по пересадке сердца, раскрыли геном человека и создали первый литий-ионный аккумулятор. Африканские ученые приложили руку и к появлению компьютерной томографии, и синтезу инсулина.

Отношения, которым уже больше полувека

Африканский вектор. Разговор без галстуков
Молодые специалисты из Африки теперь массово едут не только в Москву, но и в крупные региональные научно-образовательные хабы. Фото: Фотохост-агентство ТАСС для Международного фестиваля молодежи

Спикер российского МИД Захарова напомнила о важной исторической преемственности, проведя параллель с аналогичным фестивалем молодежи, состоявшимся в СССР в 1957 году, и последующим созданием Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. «Если мы хотим партнёрства с Африкой, начинать нужно с людей. И не просто с людей — с молодых людей», — сформулировала логику того решения Захарова.

Практическое измерение этого партнёрства подкрепляется серьёзным финансированием со стороны Москвы. В федеральном бюджете текущего года заложено свыше 10 млрд рублей на образовательные квоты для иностранных студентов, и африканский вектор здесь выделен в качестве приоритета. При этом география обучения существенно расширилась: молодые специалисты из Африки теперь массово едут не только в Москву, но и в крупные региональные научно-образовательные хабы — Томск, Новосибирск, Казань и Екатеринбург. На данный момент в российских университетах уже обучаются более 37 тысяч африканских студентов (по сравнению с 17,5 тыс. в 2020-м).
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ПолитикаВ РоссииРоссия и АфрикаМеждународный фестиваль молодёжиЗенебе ТафессеИрина Абрамова
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