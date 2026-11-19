Транспортный комплекс стал за 20 лет одной из главных точек роста экономики нашей страны. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на юбилейном, двадцатом форуме «Транспорт России», а также обозначил стратегию развития отрасли на десятилетия вперед.

Что дали 20 лет

По словам главы правительства, доля федеральных дорог в нормативном состоянии за это время увеличилась почти вдвое. Авиаперевозки пассажиров выросли примерно втрое. Суммарный грузооборот морских портов — более чем в два раза, и это позволяет наращивать экспорт в Азию, на Ближний Восток и в страны Глобального Юга.

При этом новые аэропорты строили практически с нуля — например, в Саратове. Сейчас новая воздушная гавань возводится у горного курорта «Архыз» и скоро станет первой в Карачаево-Черкесии. Привычными стали электробусы, современные трамваи и скоростные поезда, широкое распространение получили электронные билеты и бесконтактная оплата проезда.

19 ноября 2026. Международный форум «Транспорт России» в Москве. Фото: РИА Новости/ Александр Миридонов

Год в цифрах

По итогам девяти месяцев перевезено порядка 11,5 млрд пассажиров, причём рост отмечен практически по всем видам транспорта — железные дороги, водные пути, автобусное сообщение. Грузовые потоки планомерно разворачиваются в сторону стратегических международных коридоров: в восточном направлении объём перевозок в январе–сентябре вырос на 10%.

«Такой масштаб делает транспортный комплекс одним из крупнейших секторов национальной экономики. По предварительным оценкам, его вклад в ВВП в этом году приблизится к 15 трлн рублей — примерно на 2 трлн больше, чем за предыдущий период. Инвестиции в сферу подойдут вплотную к 4 трлн рублей», — отметил Мишустин.

Аэродромы, магистрали и обходы

Премьер рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина в ближайшие четыре года предстоит модернизировать не менее 75 аэродромов. Работа уже ведётся почти на половине запланированных объектов, часть из них — в высокой степени готовности. Совсем недавно новые взлётно-посадочные полосы ввели в Махачкале и Грозном — эти регионы стали доступнее для туристов. За пять лет построено порядка трёх десятков современных аэровокзалов, только за этот год открыты терминалы в Благовещенске, Пскове, Барнауле, Оренбурге и Казани.

На дорожное хозяйство в этом году выделено около 3,5 трлн рублей. Это позволит отремонтировать свыше 20 тыс. км региональных и местных трасс и порядка 6 тыс. км федеральных магистралей. Чтобы разгрузить транзитный трафик, за три года построили почти 20 автомобильных обходов городов, продолжаются кольцевое движение вокруг Азовского моря, обход Мариуполя и расширение дороги «Новороссия».

Один из самых значимых проектов — скоростная трасса М-12 «Восток», часть маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга. В прошлом году открыли участки до Екатеринбурга, в декабре продлят до Тюмени, а дальше магистраль войдёт в опорную сеть Сибири и Дальнего Востока.

Рельсы, порты и город

Крупнейший инфраструктурный проект — высокоскоростное сообщение Москва — Санкт-Петербург. Вдоль будущей трассы уже разворачиваются производства: на одном из них начали изготавливать железобетонные плиты для полотна, в Свердловской области собирают первые три электропоезда, в следующем году их ждут ходовые испытания. На Байкало-Амурской магистрали началась проходка второго Северомуйского туннеля — он станет самым протяжённым в стране.

Развиваются направления «Север — Юг» и Азово-Черноморское. Благодаря новым терминалам в Мурманской области и Хабаровском крае мощности морских портов за девять месяцев выросли на 13 млн тонн. На Дону заработала первая очередь Багаевского гидроузла: судоходство улучшится, а водная акватория оздоровится.

Отдельная тема — городской транспорт. Его обновление в регионах идёт темпами выше плановых: закупают современные автобусы, трамваи и троллейбусы, удобные для семей с малышами, людей старшего поколения и тех, кому нужна доступная среда.

19 ноября 2026. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на международном форуме «Транспорт России» в Москве. Фото: РИА Новости/ Юрий Кочетков

Технологии и беспилотники

Российская промышленность, сообщил Мишустин, сегодня переходит на полный цикл разработки и серийного выпуска конкурентных самолётов, кораблей и подвижного состава, формирует компетенции в микроэлектронике. Ежегодно оформляются десятки миллионов электронных перевозочных документов — меньше процедур, быстрее взаимодействие перевозчиков и грузоотправителей. На выставке показали цифровой двойник аэродрома: он пригодится и при проектировании, и на всём жизненном цикле объекта, сокращая время обслуживания и издержки.

Всё активнее применяются системы на базе искусственного интеллекта — для анализа трафика, распределения потоков, предупреждения сбоев и технической диагностики. Свыше 100 тысяч грузовых машин с высокоавтоматизированными технологиями уже ездят по дорогам общего пользования, тестируются безэкипажные суда, поезда и трамваи. Дроны работают: в Якутии возят продукты и лекарства через Лену, когда нет ледовых переправ, в Нижегородской области доставлено более 2,5 тыс. заказов, в Рязанской области и на Сахалине отправляли медикаменты в районные больницы. Для массового применения нужно построить инфраструктуру наблюдения, навигации и управления во всех регионах.

Что получат бизнес и пассажиры

Для предприятий транспорт должен стать фактором конкурентоспособности: низкие логистические издержки, минимальные риски сбоев, точное планирование и меньше перегруженных складов. Значит, нужно кардинально улучшить прогнозирование потоков и потребностей экономики — в том числе на основе транспортно-экономического баланса, который помогает выбирать оптимальные решения по дорогам, линиям и логистическим центрам.

«Важно, чтобы финансирование направлялось не на отдельные проекты, а на комплексные решения с измеримыми результатами для экономики, для людей и для российских субъектов», — заявил Мишустин.

Для пассажиров приоритет — единые стандарты качества, современные пересадочные узлы и понятные электронные сервисы, чтобы люди не сталкивались с лишними административными процедурами. Ситуация здесь, по его словам, требует постоянного внимания: мнение граждан — один из главных критериев оценки работы отрасли.

19 ноября 2026. Международный форум «Транспорт России» в Москве. Фото: РИА Новости/ Александр Миридонов

Стратегия до 2050 года и кадры

Стратегия развития транспортного комплекса разрабатывается с горизонтом планирования до 2050 года. В рамках профильной госпрограммы на эти цели в следующие три года направят более 5,5 трлн рублей — средства уже заложены в проекте федерального бюджета, который рассматривается в Госдуме. Ставка на комплексные решения должна повысить эффективность расходов и привлечь инвестиции, в том числе через государственно-частное партнёрство.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что главный и самый ценный наш ресурс — это наши квалифицированные кадры», — сказал премьер-министр. В отрасли занято почти 6 млн сотрудников, и потребность в работниках ежегодно растёт на десятки тысяч человек. Нужны детальные прогнозные балансы по профессиям и регионам, а готовить людей придётся непрерывно — от профориентации в школе до повышения квалификации на предприятии. Кроме машинистов, водителей, пилотов и моряков всё больше востребованы инженеры сложных специальностей, специалисты по беспилотным системам, разработчики ПО и эксперты по анализу данных.

Форум премьер назвал сверкой часов. Задач много, и отрасль сталкивается с большим количеством вызовов, в том числе связанных с внешними угрозами. «Все они требуют оперативных действий», — резюмировал Мишустин.