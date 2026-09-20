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Темрезова вновь избрали главой Карачаево-Черкесии

Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

В Карачаево-Черкесии главой республики избрали действующего руководителя Рашида Темрезова, который возглавляет регион с 2011 года.

Глава КЧР избирался сегодня, 20 сентября, Народным собранием (парламентом) республики. Кандидатуру Темрезова поддержали все присутствовавшие на сессии 48 депутатов.

«Главой Карачаево-Черкесской Республики избран Темрезов Рашид Бориспиевич», — объявил спикер парламента Александр Иванов, озвучивая результаты открытого голосования.

Президентом России Владимиром Путиным в конце августа были внесены в Народное собрание КЧР три кандидатуры для избрания на должность главы региона. Помимо Темрезова, выдвинутого от партии «Единая Россия», были предложены кандидатуры председателя комитета по регламенту и мандатным вопросам Народного собрания Александра Чайки от ЛДПР и председателя комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крыма Шнахова от «Справедливой России».
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ПолитикаВ РоссииКарачаево-ЧеркесияРашид Темрезов
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