Темрезова вновь избрали главой Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии главой республики избрали действующего руководителя Рашида Темрезова, который возглавляет регион с 2011 года.

Глава КЧР избирался сегодня, 20 сентября, Народным собранием (парламентом) республики. Кандидатуру Темрезова поддержали все присутствовавшие на сессии 48 депутатов.

«Главой Карачаево-Черкесской Республики избран Темрезов Рашид Бориспиевич», — объявил спикер парламента Александр Иванов, озвучивая результаты открытого голосования.

Президентом России Владимиром Путиным в конце августа были внесены в Народное собрание КЧР три кандидатуры для избрания на должность главы региона. Помимо Темрезова, выдвинутого от партии «Единая Россия», были предложены кандидатуры председателя комитета по регламенту и мандатным вопросам Народного собрания Александра Чайки от ЛДПР и председателя комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крыма Шнахова от «Справедливой России».