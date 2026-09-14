Сводка СВО за 14 сентября. Не жалеть! Удары возмездия стирают Киев в пыль

За Севастополь, за Курск, за Орёл, за Сочи. Удары возмездия за атаки мирных российских городов будут безжалостными и точными. ВС РФ продолжают стирать в пыль военные объекты ВСУ почти во всех областях Украины. Серия дневных ударов перепахала военные базы в Харьковской и Сумской областях. В Одессе взрывы в портовой зоне не прекращались с самого утра. По данным Минобороны РФ, у причальных стенок было поражено два сухогруза, из которых в момент удара начали выгружать военное имущество и боевую технику. В разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин объяснил, что удары по судам в момент выгрузки максимально эффективны, так как уничтожаются не только само судно и груз, находящийся в трюмах, но и, например, крановое хозяйство, автомобильная и другая техника, участвующая в разгрузке.

Прорыв ВС РФ у Орехова будет стоить ВСУ потери Запорожья

Официальное сообщение Минобороны РФ об освобождении села Новоандреевка — новость, которую ждали тысячи российских военных, сражающихся на ореховском направлении в составе группировки войск «Днепр». Новоандреевка, несмотря на малые размеры, была одним из самых укреплённых опорных пунктов ВСУ. Именно здесь находились подземные капониры с дальнобойными гаубицами, которые скрывались под выдвижными бетонными плитами.

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«Через наши позиции штурмовики шли в атаку на Новоандреевку, но прорвать оборону противника долго не удавалось, — рассказывает офицер-доброволец с позывным Шумный. — Каждый раз парни отступали, а затем снова шли в бой, отбивая у врага территорию буквально метр за метром. Вслед за Новоандреевкой падёт и Орехов. В этом уже сомневаться не приходиться».

Офицер даже показал на карте, какие населённые пункты находятся под контролем российских войск и в каких ещё есть формирования ВСУ. Таких под Ореховом всего одно село — Преображенка. Впрочем, уже есть информация, что штурмовые группы ВС РФ уже вошли в село. Таким образом, можно говорить о скором завершении окружения ореховского гарнизона ВСУ. Сейчас под контролем украинских войск остаётся одна трасса Н-08, по которой ВСУ ещё смогут покинуть Орехов. Когда войска группировки «Днепр» физически перережут эту дорогу и встретятся с наступающими по восточному флангу бойцами ГВ «Восток», то можно будет говорить о полном окружении вражеского гарнизона в Орехово.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки восками группировок «Днепр» и «Восток» уничтожено более 330 украинских боевиков, 33 единицы боевой техники и два орудия полевой артиллерии.

Удар по ВСУ в Запорожской области. Фото: Министерство обороны РФ

Бои по направлениям

Самые большие потери ВСУ несут на участке войск группировки «Центр». За минувшие сутки уничтожено более 460 солдат и офицеров ВСУ, четыре бронемашины, 11 специальных автомобилей и два артиллерийских орудия крупного калибра.

Штурмовыми подразделениями группировки «Север» освобождены село Шевченково в Волчанском районе Харьковской области и село Широкое в Великобурлукском районе. Взятие под контроль этих населённых пунктов позволяет развивать наступление к северу от Великого Бурлука и сжимать кольцо окружения вокруг двухтысячной группировки украинских войск, оказавшихся в «котле». Эксперты считают, что возможности вырваться из окружения у ВСУ уже нет: российское командование наращивает силы по внешнему периметру окружённой группировки противника, отражая атаки как изнутри «котла», так и извне. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»: на сумском и харьковском участках фронта — более 200 боевиков в сутки. Кроме того, выведено из строя и уничтожено три бронемашины, в том числе американского производства, 14 единиц техники переднего края и артиллерийское орудие.