Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве. Павел Савранский, ранее руководивший профильным министерством топливно-энергетического комплекса, занял пост заместителя председателя кабмина.
«Назначил Павла Савранского заместителем председателя правительства Херсонской области», — написал глава региона в мессенджере «Макс».
Он также подчеркнул, что новый заместитель обладает глубоким пониманием специфики работы энергетического сектора в муниципальных образованиях.
«Павел Васильевич хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются энергетики в наших округах», — добавил Сальдо.
По словам губернатора, расширение полномочий позволит Савранскому оперативнее координировать действия различных ведомств. Власти региона ожидают, что данное назначение поспособствует сокращению числа отключений электроснабжения и ускорению восстановительных работ после аварийных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области было нарушено электроснабжение из-за атаки ВСУ.