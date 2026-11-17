Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве. Павел Савранский, ранее руководивший профильным министерством топливно-энергетического комплекса, занял пост заместителя председателя кабмина.

«Назначил Павла Савранского заместителем председателя правительства Херсонской области», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

Он также подчеркнул, что новый заместитель обладает глубоким пониманием специфики работы энергетического сектора в муниципальных образованиях.

«Павел Васильевич хорошо знает, с какими трудностями сталкиваются энергетики в наших округах», — добавил Сальдо.

По словам губернатора, расширение полномочий позволит Савранскому оперативнее координировать действия различных ведомств. Власти региона ожидают, что данное назначение поспособствует сокращению числа отключений электроснабжения и ускорению восстановительных работ после аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области было нарушено электроснабжение из-за атаки ВСУ.