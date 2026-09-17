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Развитие – для людей. Чем запомнился ВЭФ-2026?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 37. Открытые уроки 16/09/2026 Сюжет Восточный экономический форум — 2026
Масштабные государственные задачи обретают настоящую силу, когда за ними стоит искренняя забота о людях.
Масштабные государственные задачи обретают настоящую силу, когда за ними стоит искренняя забота о людях. Фотобанк Росконгресс

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) завершился подписанием рекордного пакета соглашений почти на 6,8 триллиона рублей.

За этой суммой – цель: сделать повседневную жизнь дальневосточных семей проще и благополучнее.

На форум, организованный Фондом Росконгресс при поддерж­ке правительства РФ, съехались свыше 9,3 тысячи гостей из 78 государств, включая представительные делегации Китая, Индонезии, Мьянмы, Монголии и Вьетнама. Диалог на ВЭФ шёл под девизом «Дальний Восток – развитие во благо людей».

Развитие – для людей

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных держав. Путин заявил, что динамика основных экономических показателей Дальнего Востока сегодня опережает среднероссийские значения: «Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь XXI век. И это наш общий успех, это реальный результат системных усилий органов власти, бизнеса и прежде всего всех дальневосточников».

Иностранные гости подтвер­дили: Владивосток и форум, который здесь проходит не первый год, – окно в новое будущее. Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян назвал ВЭФ платформой для совместных планов, вице-президент Мьянмы Ньоу Со отметил его роль в укреплении партнёрства, а премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал обратил внимание на его гуманитарную суть: «Форум доказывает, что конечная цель развития – это человек, его достойная жизнь и возможности для будущего».

Рельсы, заводы и порты

Практическая часть ВЭФ-2026 поразила размахом: стороны подписали 328 соглашений на общую сумму 6 триллионов 814 миллиардов 693 миллиона рублей. Куда пойдут эти деньги? В будущее наших детей – в дороги, заводы и порты. Одним из самых крупных стало соглашение Якутии, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и инвесторов по созданию коридора Мохэ – Найба стоимостью свыше 1,1 триллиона рублей. Проект свяжет Китай с Арктикой 2,9 тыс. километров новых стальных магистралей, будет построен глубоководный порт.

Ещё 1 триллион рублей пойдёт на развитие Трансарктического транспортного коридора (соглашение КРДВ, АО «ВИС» и Фонда «Кристалл роста»), а «Росатом» вложит 724,3 миллиарда рублей в арктическую инфраструктуру и Севморпуть. Новые морские ворота вырастут в Архангельске (466,6 миллиарда) и на Камчатке в незамерзающей бухте Корф (139,1 миллиарда). В Бурятии за 85,9 миллиарда рублей построят Новоуоянский калийный комбинат, который обеспечит работой тысячу специалистов. А Хабаровский и Приморский края вместе с Амурской областью объединят силы в химическом кластере за 100 миллиардов  рублей.

Технологический прорыв на форуме показала «Территория инноваций» Росконгресса – от умных систем ИИ до хабаровских беспилотников «Аэрохит». А на площадке «Росконгресс Урбан Хаб» архитекторы и строители обсуждали деревянное домостроение и то, как сделать северные города более комфортными для жизни.

Форум запомнится и своей удивительной атмосферой. Настоящим откровением стал проект «Душа России». Благодаря ему гости смогли увидеть 50 уникальных произведений народных промыслов, а также редчайшее полотно Александра Дейнеки «У моря».
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