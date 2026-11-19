В результате удара украинских дронов по Саратовской области погибли три человека, еще двое получили ранения. Региональные власти сообщили о повреждениях гражданской инфраструктуры. Атака произошла на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия Киевом компромиссов по переговорам, предложенных США. Aif.ru собрал подробности.

Последствия атаки в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил факт нанесения удара по региону. По его словам, в результате вражеского удара в Красноармейском районе были погибшие и пострадавшие.

«Погибло 3 человека, два человека получили ранения», — написал он в мессенджере «Макс».

Повреждения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры, точные данные о которых пока не раскрываются.

По данным губернатора, на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — добавил он.

Известно, что в дневное время 19 ноября в регионе действовал режим ракетной опасности, а аэропорт Саратова временно приостанавливал работу. К вечеру воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов.

Удар ВСУ на фоне диалога о мире

Атака ВСУ на гражданскую инфраструктуру региона произошла на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о возможности достижения мира на Украине при наличии у Киева политической воли.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, глава государства напомнил о провале прошлого украинского плана по нанесению непоправимого ущерба российской экономике и энергетике за 40 дней.

Как подчеркнул президент, ответные меры Москвы тогда оказались для Киева значительно более болезненными.

Путин призвал украинские власти принять компромиссные предложения, озвученные американской стороной еще до встречи в Анкоридже.

Работа российских систем ПВО

19 ноября Минобороны РФ сообщило о масштабном отражении атак Киева. По данным оборонного ведомства, минувшей ночью средства ПВО успешно перехватили и ликвидировали более 50 украинских БПЛА.

Дроны уничтожались над территорией 10 субъектов федерации, включая Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Орловскую, Смоленскую и Тульскую области, а также Республику Татарстан.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали в МО РФ.