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Киев не смог сорвать выборы в ГД РФ. Проголосовала пятая часть избирателей

Согласно сообщению Памфиловой, общая явка по стране по состоянию на 15:39 превысила 20 процентов.
Согласно сообщению Памфиловой, общая явка по стране по состоянию на 15:39 превысила 20 процентов. / Игорь Харитонов / АиФ

Несмотря на провокации киевского режима, выборы в Госдуму IX созыва идут штатно. Избиратели активно идут на участки, выбирая парламентариев, в восьми регионах — губернаторов и в 39 — депутатов законодательных собраний.

Кто голосовал досрочно

Первыми голоса за своих избранников отдали жители Камчатки. Россияне из так называемых новых регионов, впервые участвующие в выборах в Госдуму, формально должны были присоединиться к ним спустя 9 часов, но из-за сложной обстановки и провокаций украинских боевиков голосовали досрочно. В таком же формате голосовали и жители приграничных регионов. В особую категорию выделили дюжину областей. «Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожская область плюс ещё восемь приграничных, где интенсивно, извините, бьют», — рассказала на брифинге глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что всего в досрочном голосовании приняло участие более 4,2 миллиона избирателей.

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Эти числа вызвали истерику у иноагентов и западных пропагандистов, так как, по их подсчётам, вышло, что в освобождённых регионах досрочно проголосовали 75% избирателей.

«Это неправда, они неправильно считают. Там же речь идёт о приграничных регионах. То есть о 12, а не о 4. Они могут сколько угодно биться в истерике, но они считают неправильно», — отметил в беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам эксперта, более серьёзных провокаций, чем информационные вбросы, стоит ждать от Киева. «Посмотрите, сколько беспилотников на Москву летит. Посмотрите, сколько провокаций устраивается на исторических территориях. Это серьёзная угроза, серьёзный вызов, но, слава Богу, у них не получается ничего», — подчеркнул Данилин.

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Москвичи — за электронные системы

Согласно сообщению Памфиловой, общая явка по стране по состоянию на 15:39 превысила 20 процентов. За неделю до выборов специалисты ФОМ и ВЦИОМ прогнозировали итоговую явку в 54 процента.

«20% — это очень хорошая явка. Что касается прогнозных показателей, мне думается, что они будут достигнуты. Насчёт превышения существенного, я сомневаюсь. Завтра явка будет ниже, всегда в субботу ниже. В воскресенье явка будет повыше в регионах традиционного голосования. Что касается Москвы, то надо смотреть на то, каков процент дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сейчас, потому что Москва ДЭГ даёт теперь больше всего. В Москве голосуют электронно по большей части», — объяснил Данилин.

По данным на 15:00, в столице проголосовали 1 миллион 800 тысяч избирателей. Львиная доля из них — 1 миллион 700 тысяч — выбрали для себя терминальное электронное голосование (ТЭГ) и ДЭГ. Традиционную «бумагу» — около 100 тысяч.

«Электронное голосование — это удобно, потому что не надо ходить на участок, если выбрать ДЭГ. Если выбрать ТЭГ, то можно проголосовать вообще в любом месте около работы. Например, вот я видел, как Евгений Поддубный проголосовал буквально в 10 метрах от своей работы: вышел, через дом прошёл — и в школу как раз, где он голосовал. Удобно, хорошо. То есть такие комфортные условия очень хорошо помогают для того, чтобы голосовать через ТЭГ. Ну и ДЭГ, конечно. Я вот собираюсь через часика полтора сесть с женой за компьютер и проголосовать через электронную систему», — рассказал директор Центра политического анализа.

Первый день выборов депутатов в Госдуму-2026 в Москве

К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей. © АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках. © АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе. © АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов. © АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным. © АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями. © АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы. © АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали. © АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей. © АиФ / Юлия Федотова

Первый день выборов депутатов в Госдуму-2026 в Москве

К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей.
К 16:00 18 сентября в Москве более 1,8 миллиона человек проголосовали в электронном формате: дистанционно и с помощью терминалов на избирательных участках. Это свидетельствует о высокой востребованности цифровых технологий среди избирателей. © АиФ / Игорь Харитонов
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках.
Голосование с помощью сенсорных экранов стало возможным после сентября 2023 года. Именно тогда на выборах мэра столицы стационарные и переносные терминалы электронного голосования впервые официально использовались прямо на избирательных участках. © АиФ / Игорь Харитонов
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе.
Все 1443 избирательных участка на выборах депутатов Государственной Думы в Москве открылись точно в срок. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова во время утреннего брифинга в Общественном штабе. © АиФ / Игорь Харитонов
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании.
В столице зарегистрировано более 7,8 миллиона избирателей, готовых принять участие в голосовании. © АиФ / Игорь Харитонов
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов.
Помимо выборов в Госдуму, жители района Щукино в эти дни также выбирают своих муниципальных депутатов. © АиФ / Игорь Харитонов
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным.
Зампредседателя Общественной палаты Москвы, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что внедрение современных технологий делает избирательный процесс максимально прозрачным и легитимным. © АиФ / Юлия Федотова
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями.
Диана Гурцкая посетила избирательный участок, организованный на территории Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Здесь удобно голосовать электронно людям с ограниченными возможностями. © АиФ / Юлия Федотова
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы.
Несколько десятков наблюдателей в Общественном штабе внимательно следят за ходом выборов через специальные мониторы. © АиФ / Юлия Федотова
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали.
Наблюдатели сменяют друг друга каждые два часа, чтобы сохранять максимальную концентрацию и не упустить ни одной важной детали. © АиФ / Юлия Федотова
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей.
По данным Мосгоризбирком, к 16.00 проголосовали более 1,8 млн москвичей. © АиФ / Юлия Федотова

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