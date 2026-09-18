Несмотря на провокации киевского режима, выборы в Госдуму IX созыва идут штатно. Избиратели активно идут на участки, выбирая парламентариев, в восьми регионах — губернаторов и в 39 — депутатов законодательных собраний.

Кто голосовал досрочно

Первыми голоса за своих избранников отдали жители Камчатки. Россияне из так называемых новых регионов, впервые участвующие в выборах в Госдуму, формально должны были присоединиться к ним спустя 9 часов, но из-за сложной обстановки и провокаций украинских боевиков голосовали досрочно. В таком же формате голосовали и жители приграничных регионов. В особую категорию выделили дюжину областей. «Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская область, Запорожская область плюс ещё восемь приграничных, где интенсивно, извините, бьют», — рассказала на брифинге глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что всего в досрочном голосовании приняло участие более 4,2 миллиона избирателей. «Чтобы глаз не замылился». Как устроена работа штаба наблюдения за выборами Подробнее

Эти числа вызвали истерику у иноагентов и западных пропагандистов, так как, по их подсчётам, вышло, что в освобождённых регионах досрочно проголосовали 75% избирателей.

«Это неправда, они неправильно считают. Там же речь идёт о приграничных регионах. То есть о 12, а не о 4. Они могут сколько угодно биться в истерике, но они считают неправильно», — отметил в беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По словам эксперта, более серьёзных провокаций, чем информационные вбросы, стоит ждать от Киева. «Посмотрите, сколько беспилотников на Москву летит. Посмотрите, сколько провокаций устраивается на исторических территориях. Это серьёзная угроза, серьёзный вызов, но, слава Богу, у них не получается ничего», — подчеркнул Данилин. «На выборы приходит много людей»! Швыдкой и Гурцкая уже проголосовали Подробнее

Москвичи — за электронные системы

Согласно сообщению Памфиловой, общая явка по стране по состоянию на 15:39 превысила 20 процентов. За неделю до выборов специалисты ФОМ и ВЦИОМ прогнозировали итоговую явку в 54 процента.

«20% — это очень хорошая явка. Что касается прогнозных показателей, мне думается, что они будут достигнуты. Насчёт превышения существенного, я сомневаюсь. Завтра явка будет ниже, всегда в субботу ниже. В воскресенье явка будет повыше в регионах традиционного голосования. Что касается Москвы, то надо смотреть на то, каков процент дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сейчас, потому что Москва ДЭГ даёт теперь больше всего. В Москве голосуют электронно по большей части», — объяснил Данилин.

По данным на 15:00, в столице проголосовали 1 миллион 800 тысяч избирателей. Львиная доля из них — 1 миллион 700 тысяч — выбрали для себя терминальное электронное голосование (ТЭГ) и ДЭГ. Традиционную «бумагу» — около 100 тысяч.

«Электронное голосование — это удобно, потому что не надо ходить на участок, если выбрать ДЭГ. Если выбрать ТЭГ, то можно проголосовать вообще в любом месте около работы. Например, вот я видел, как Евгений Поддубный проголосовал буквально в 10 метрах от своей работы: вышел, через дом прошёл — и в школу как раз, где он голосовал. Удобно, хорошо. То есть такие комфортные условия очень хорошо помогают для того, чтобы голосовать через ТЭГ. Ну и ДЭГ, конечно. Я вот собираюсь через часика полтора сесть с женой за компьютер и проголосовать через электронную систему», — рассказал директор Центра политического анализа.