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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Рейтинг одобрения Макрона впервые с прихода к власти упал до 16%

Michtof / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона впервые с момента его прихода к власти опустился до 16%. Об этом пишет La Tribune Dimanche со ссылкой на исследование Ipsos-BVA-Cesi School of Engineers.

Согласно результатам опроса, негативно деятельность французского лидера оценивает 81% респондентов. По сравнению с июлем этот показатель увеличился на семь процентных пунктов.

Высокий уровень недовольства зафиксирован и в отношении премьер-министра Франции Себастьена Лекорню. Негативно его работу оценили 70% участников исследования.

Среди основных проблем, вызывающих опасения у французов, респонденты назвали покупательскую способность, будущее системы социальной защиты, экологию, иммиграцию, а также уровень государственного долга и дефицита.

Заместитель генерального директора Ipsos-BVA Брис Тейнтурье считает нынешнюю ситуацию для Макрона более опасной, чем во время протестов «желтых жилетов» в 2018 году. По его оценке, общественное недовольство достигло пика на фоне бюджетных трудностей, снижения покупательной способности и других внутренних проблем.

Предыдущий опрос компании CSA от 30 августа показывал, что деятельность Макрона одобрял 21% респондентов, тогда как 79% были ею недовольны.

Ранее рейтинг Макрона находился на исторически низком уровне. Политолог Руслан Панкратов отмечал, что показатели президента опустились ниже значений периода протестов «желтых жилетов», а дополнительное недовольство французов было связано с внутренними проблемами страны.
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