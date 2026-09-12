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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Рэпера Потапа внесли в базу данных «Миротворца»

Public Domain
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Украинский музыкант Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Персональная информация о певце была размещена на ресурсе в пятницу.

Ранее аналогичная мера коснулась супруги Потапенко и его партнёрши по дуэту Анастасии Каменских.

«Миротворец» предъявляет артисту обвинения в якобы провокационной деятельности против Украины. Поводом для внесения в базу послужили публичные заявления Потапенко о трудностях, связанных с пересечением украинской границы. Певец неоднократно заявлял, что не хочет часто ездить туда и обратно и потому подолгу находится за границей. Кроме того, он не захотел добровольно отправляться в зону боевых действий.

Ранее «Миротворец» также добавил в свою базу данных певицу Викторию Лысюк, известную под сценическим именем Мэйби Бэйби.  
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