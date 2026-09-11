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Путин: Янукович был против вступления Украины в НАТО

Сергей Пивоваров / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович выступал против вступления страны в НАТО.

По словам российского лидера, первопричиной нынешних событий стали действия Запада, который устроил на Украине переворот с целью «втащить» страну в НАТО.

«Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. И, наверное, были основания для недовольств населения. Но он был против вступления Украины в НАТО», - сказал он во время общения с журналистами в Индии, куда прибыл для участия в саммите БРИКС.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для установления мира необходимо решить вопросы денацификации и восстановления демократии на Украине, а также проблемы, связанные с темой включения Киева в состав НАТО и ограничения на ВСУ.
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ПолитикаВиктор ЯнуковичВладимир ПутинУкраинаНАТО
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