Путин поздравил работников и ветеранов ОПК России с Днем оружейника

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно‑промышленного комплекса (ОПК) России с Днём оружейника.

В своём поздравлении глава государства особо отметил тех, кто продолжает профессиональные традиции отрасли, трудится в крупных холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализует прорывные проекты и внедряет новаторские решения. Президент выразил им искреннюю признательность за добросовестный и самоотверженный труд.

Путин также заявил о дальнейшем наращивании потенциала отечественного ОПК.

«ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический, кадровый потенциал, обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой, сохранять лидерские позиции России на мировом рынке вооружений», — отмечается в телеграмме, обнародованной на сайте Кремля.