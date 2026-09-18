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Путин поздравил работников и ветеранов ОПК России с Днем оружейника

пресс-служба Кремля
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно‑промышленного комплекса (ОПК) России с Днём оружейника.

В своём поздравлении глава государства особо отметил тех, кто продолжает профессиональные традиции отрасли, трудится в крупных холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализует прорывные проекты и внедряет новаторские решения. Президент выразил им искреннюю признательность за добросовестный и самоотверженный труд.

Путин также заявил о дальнейшем наращивании потенциала отечественного ОПК.

«ОПК будет и впредь наращивать свой научный, технологический, кадровый потенциал, обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы самым передовым оружием и техникой, сохранять лидерские позиции России на мировом рынке вооружений», — отмечается в телеграмме, обнародованной на сайте Кремля.
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