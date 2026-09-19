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Путин поздравил Камболова с избранием на пост главы Южной Осетии

kremlin.ru
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российский лидер Владимир Путин поздравил Марата Камболова с победой на выборах президента Южной Осетии.

«Уважаемый Марат Аркадьевич, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Республики Южная Осетия», - говорится в телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что столь убедительная победа на выборах подтвердила высокую степень доверия к нему со стороны граждан республики. Он также выразил уверенность в том, что Камболов будет способствовать дальнейшему развитию отношений двух стран на благо их народов.

Отметим, досрочные выборы президента Южной Осетии прошли 18 сентября. 

Напомним, в июле Путин провел в Кремле встречу с Маратом Камболовым, исполняющим обязанности президента Южной Осетии. Глава РФ пожелал ему успеха на предстоящих выборах и выразил надежду на поддержку его кандидатуры со стороны жителей республики.

Ранее пост президента Южной Осетии занимал Алан Гаглоев, в конце июня он объявил об отставке и занял пост советника президента России.  
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ПолитикапоздравилВладимир ПутинКамболовпрезидент Южной Осетии
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