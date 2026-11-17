Российский лидер Владимир Путин использует для перемещения по Шэньчжэню, где состоится саммит АТЭС, свой лимузин Aurus с китайскими номерами, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в китайский Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, на его полях состоится встреча президента РФ с лидерами США и КНР. Сообщается, что трехсторонние переговоры планируется провести 19 ноября.

Напомним, в мае во время визита в Пекин Путин также уехал из аэропорта на черном Aurus с китайскими номерами.

Отметим, в октябре в ходе рабочего визита в Туркмению президент также передвигался на собственном автомобиле марки Aurus.