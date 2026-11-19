Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал активизацию украинских войск, назвав её закономерной реакцией на крупные дипломатические события. По его мнению, противник стремится использовать такие моменты для корректировки информационного фона.

«Это традиционная для нас ситуация, когда какие-то важные международные встречи, и противник пытается эту ситуацию оттянуть, перевернуть в медийном поле», — заявил Пушилин ИС «Вести».

Напомним, что в четверг в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» состоялась первая в истории встреча глав России, Китая и Соединенных Штатов. Переговоры длились полтора часа.

Кроме того, руководитель ДНР ранее отмечал эффективность работы мобильных огневых групп, добровольческого отряда «Барс-ДНР» и системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в деле уничтожения значительного числа украинских беспилотников.