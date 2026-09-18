Премьер Фицо не приехал на первый саммит «Карпатской восьмерки» на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не прибыл на учредительный саммит «Карпатской инициативы», который стартовал сегодня в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что вместо главы правительства Братиславу на мероприятии будет представлять дипломат более низкого уровня.

Ранее издание The Kyiv Independent со ссылкой на Офис президента сообщало, что Фицо отменил поездку по состоянию здоровья. Изначально предполагалось, что делегацию возглавит министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток. Однако спикер ведомства Матей Нойман в эфире телеканала TV JOJ опроверг эти данные, пояснив, что у министра на этот день были запланированы региональные командировки.

Позже аппарат словацкого правительства официально подтвердил: страну на саммите представляет государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Марек Эшток.

Накануне, 17 сентября, Фицо анонсировал визит на Украину на пресс-конференции.