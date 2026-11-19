Украинская сторона может не иметь единой позиции на переговорах из-за самостоятельных действий разных политических групп, предположил политолог Александр Носович в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Формально, они представляли Украину. Но фактически — они там представляли самих себя», — заявил Носович об участниках украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Политолог допустил, что внутри украинской власти существуют группы с разными интересами, которые конкурируют за поступающие с Запада средства. По его оценке, зависимость от зарубежной поддержки ограничивает и возможности Владимира Зеленского принимать кадровые решения.

Исходя из этого, Носович считает необходимым добиваться договорённостей по украинскому конфликту с Вашингтоном. Он также предложил учитывать, какие участники украинской политики сохраняют пространство для дальнейших решений.