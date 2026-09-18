Политолог Миронова оценила шансы Мадуро на освобождение

Вероятность освобождения Николаса Мадуро невысока, однако на ход процесса могут повлиять предстоящие промежуточные выборы в США, заявила в беседе с «ФедералПресс» политолог Злата Миронова.

По её словам, Вашингтон не заинтересован в скором освобождении Мадуро, однако американской администрации приходится учитывать настроения латиноамериканского электората перед ноябрьским голосованием.

Миронова считает, что слишком быстрый и показательный судебный процесс способен вызвать нежелательную реакцию части избирателей. Поэтому власти США, по её оценке, могут предпочесть затянуть разбирательство.

Напомним, защита Мадуро ранее подала ходатайство об освобождении. Окончательное решение по нему пока не принято.