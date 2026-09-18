Политик Тонделье допустила новые протесты во Франции из-за цен на топливо

Рост стоимости топлива и меры экономии могут привести к новой волне протестов во Франции, заявила лидер партии «Экологи» Марин Тонделье в эфире BFMTV. Об этом пишет KP.RU.

Стоимость дизельного топлива в стране достигла 2,4 евро за литр, бензина превысила 2,2 евро. Одновременно обсуждаются бюджетные ограничения на 54 млрд евро.

Тонделье сравнила возможные протесты с движением «жёлтых жилетов» и предположила, что недовольные граждане вновь могут начать собираться на круговых развязках.

«Вы увидите через несколько дней, что круговые развязки вновь будут заняты», — заявила политик.

Напомним, ранее рейтинг французского лидера Эммануэля Макрона находился на исторически низком уровне. Политолог Руслан Панкратов заявил, что показатели опустились ниже значений периода протестов «желтых жилетов».