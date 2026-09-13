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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Пезешкиан заявил, что не знает, чего ожидать от Трампа

Iranian Presidency / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не знает, чего ожидать от американского лидера Дональда Трампа из-за его меняющихся заявлений в адрес Тегерана.

По словам Пезешкиана, Трамп практически ежедневно выступает с новыми заявлениями. Иранский лидер обратил внимание, что президент США то говорит о намерении уничтожить Иран, то называет Соединенные Штаты друзьями страны.

Пезешкиан также отметил, что позиция Вашингтона меняется и по вопросу взаимодействия с Тегераном. В связи с этим иранская сторона, по его словам, не уверена, какие заявления американского президента следует считать определяющими и на их основе выстраивать дальнейшие действия.

Ранее  Трамп оценил вероятность заключения соглашения с Ираном в 99,9%. Американский президент тогда заявил, что речь может идти не только о ядерной сделке, но и о более широком круге вопросов. 

При этом 2 сентября Трамп говорил, что США не стремятся принудить Иран к переговорам о завершении конфликта и не пытаются заставить Тегеран сесть за стол переговоров. 
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ПолитикаИранмеждународные отношенияДональд ТрампПолитикаМасуд ПезешкианСШАпереговоры
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