Президент России Владимир Путин не общался с американским предпринимателем Илоном Маском в первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящего в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее ряд западных средств массовой информации сообщал, что Маск может сопровождать президента США Дональда Трампа во время поездки на международную встречу. Эти публикации вызвали предположения о возможном контакте предпринимателя с российским президентом.

Однако, по словам Пескова, Маска на полях саммита не видели.

Ранее Трамп заявил, что намерен 19 ноября провести трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.