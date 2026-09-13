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Песков: у Путина почти не бывает выходных дней, он все время работает

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Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

У российского лидера Владимира Путина фактически не бывает выходных, он так или иначе все время работает, сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента не бывает в чистом понимании человеческих выходных. Они просто невозможны. Он так или иначе все время работает», - сказал он журналистам.

Песков рассказал, в частности, что последние четыре недели у Путина все выходные были рабочими, назвав это стечением обстоятельств, связанных с графиком международных контактов.

Напомним, Путин находится в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом, он принимает участие в мероприятиях саммита, который проходит 12–13 сентября. Кроме того, на полях саммита он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Индии, Китая, Абу-Даби и Майями. Сегодняшнее заседание БРИКС+ завершает рабочую программу.
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ПолитикавыходныеДмитрий Песковрабочий графикВладимир Путин
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