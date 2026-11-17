Все моменты, касающиеся встречи лидеров России, США и Китая, согласованы, сообщил в беседе с « Первым каналом » пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что все стороны провели значительную работу, а для дискуссионной части осталось место.

Напомним, встреча состоится 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне во время трехдневной поездки Владимира Путина в Китай. Как сообщал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди обсуждаемых вопросов будет и тема Украины. При этом Песков отмечал, что атаки ВСУ, которые происходят накануне этих переговоров, не должны повлиять на повестку.

Представитель Кремля также говорил , что нельзя сравнивать встречу в Шэньчжэне с историческими конференциями в Ялте и Тегеране, потому что Россия и Китай не намерены вершить судьбы мира.

«Мы не хотим, чтобы кто-то решал за нас наши судьбы и никогда не будем посягать на то, чтобы решить судьбу других», — подчеркнул Песков.