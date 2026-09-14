Россия жестко ответит на попытку провести «агрессивные» учения НАТО у границы Калининградской области. Поляки уже жалеют, что отдалились от РФ из-за необдуманных решений собственного руководства.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в эксклюзивной бесед с aif.ru рассказал, чем обернутся «агрессивные» учения НАТО у российской границы.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить свои учения вблизи границы с Калининградской областью РФ. Выступая на конференции в Киеве, он заявил, что Варшава «очень внимательно следит» за Калининградской областью.

По его словам, проводимые учения должны быть «агрессивными» и создавать для российского руководства неопределенность в отношении дальнейших действий НАТО.

«Сикорский не в первый раз отличается такими заявлениями. Пусть проводят эти учения. Но не понятно, что значит, что они должны быть агрессивными. Они же понимают, что будет ответ. Если что-то действительно агрессивное там произойдет и учения перейдут, например, в боевую фазу, то многих польских городов больше не будет. Нужно это понимать и отдавать себе отчет. Сначала они делают подобные заявления, а потом обвиняют Россию, что она якобы хочет напасть на Польшу. Они проводят агрессивные учения на воде и на суше, а потом удивляются, что им отвечают, что для них же это плохо закончится», - пояснил Колесник.

Он отметил, что Сикорский «обыкновенный и среднестатистический провокатор».

«Он в целом неоднозначная фигура, даже в польской политике. Его жена всем заправляет. И это заявление не совсем нормального человека. Калининградская область хорошо вооружена, поэтому своими заявлениями Сикорский лишь подставляет Польшу», - пояснил Колесник.

Политик подчеркнул, что поляки очень хорошо жили и достойно зарабатывали, когда действовало упрощенное пересечение границы с РФ.

«Поляки обо всем этом очень жалеют. Многие польские хозяйства, которые находятся вблизи Калининградской области, разорились. Просто странные руководители приходят. Они все пытаются воевать с Россией, которая уже и думать забыла про эту Польшу», - добавил специалист.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что перенос российского посольства в Варшаве может привести к разрыву дипломатических отношений между двумя странами.

Он отметил, что если представители партии «Право и справедливость» действительно настаивают на переносе российского посольства, то должны открыто заявить о намерении разорвать дипломатические отношения с Россией.

При этом Сикорский подчеркнул, что ни одна из стран Европейского союза или НАТО пока не пошла на такой шаг.