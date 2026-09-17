Обозреватель Умеренков оценил планы фон дер Ляйен по перестройке ЕС

Инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по сближению с Канадой и созданию нового формата европейской безопасности могут вызвать дополнительные споры внутри ЕС и в отношениях с НАТО, считает обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

Фон дер Ляйен предложила рассмотреть Канаду в качестве первого ассоциированного члена ЕС, а также создать Европейский совет безопасности с участием Великобритании, Норвегии, Украины и Канады. Эти идеи прозвучали в её ежегодном обращении о положении Евросоюза.

Умеренков обращает внимание, что новые механизмы безопасности могут пересекаться с функциями НАТО. Представители альянса также предупреждали о нежелательном дублировании уже существующих структур.

Отдельным вопросом остаются отношения с США. По оценке обозревателя, более самостоятельная политика ЕС и углубление связей с Канадой способны добавить напряжённости в трансатлантические отношения.

При этом сами предложения пока находятся на стадии обсуждения, а конкретные условия возможного ассоциированного участия Канады и работы нового совета безопасности предстоит определить.