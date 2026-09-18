Обозреватель Умеренков объяснил готовность США обсуждать сделки с Россией

Вашингтон может рассматривать экономическое сотрудничество с Москвой ещё до завершения конфликта на Украине из-за взаимной выгоды таких проектов и изменений на мировом энергетическом рынке, считает обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

Поводом для оценки стала публикация The New York Times, согласно которой Белый дом изучает возможность деловых соглашений с Россией. Ранее Дональд Трамп связывал восстановление экономических отношений с урегулированием украинского кризиса.

Умеренков обращает внимание на потенциальные совместные проекты в энергетике, Арктике, добыче редкоземельных металлов и алюминия. Он также напоминает, что экономические вопросы обсуждались на недавних российско-американских переговорах.

По мнению обозревателя, одним из факторов может быть изменение мировой логистики энергоресурсов на фоне конфликта с Ираном. Возобновление сотрудничества в нефтегазовой сфере он рассматривает как возможный способ для США расширить доступ к энергетическим проектам.

Ещё одним мотивом Умеренков называет конкуренцию с Китаем за участие в крупных российских проектах. По его оценке, дальнейшее затягивание экономического взаимодействия может увеличить возможности Пекина, в том числе в Арктике.