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Неожиданная победа в Красном море: Иран поставил на место США и Израиль

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Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Йеменские повстанцы-хуситы при поддержке Ирана захватили ключевой йеменский порт Моха в Красном море. Тегеран помог союзникам: повстанцев консультировали иранские военные советники, им передали вооружение. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал это неожиданным и очень болезненным ударом для США и Израиля.

Захват порта Моха: иранский след

Иран помог хуситам захватить порт Моха в Красном море. Политолог Владимир Шаповалов отметил, что эта операция стала неожиданным и очень болезненным сюрпризом для Израиля и США.

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«Захват порта Моха в Красном море хуситами стал очень болезненным ударом для Израиля и США. Основной маршрут получения энергоносителей для Израиля лежит через порт Эйлат в Красном море. Для Соединённых Штатов удар менее болезнен, однако одномоментное перекрытие Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов радикальным образом меняет цены на энергоресурсы, а следовательно — и на топливо, и на бензин — на мировом рынке. Перед выборами в США это очень болезненный удар по американским гражданам, избирателям», — объяснил он.

США и Израиль бессильны

По словам Шаповалова, как-либо повлиять на сложившуюся ситуацию Израиль и США не могут, даже понимая, что за хуситами стоит Иран.

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«Израиль и Соединённые Штаты будут наносить удары по хуситам, но эти удары абсолютно неэффективны. Никакой пользы от них нет. Это уже проходили неоднократно. То же самое касается Ирана. У Соединённых Штатов нет оружия, которое было бы эффективным в данном случае. Израиль также ничего не может сделать», — сказал политолог.

Иран превращается в региональную сверхдержаву

Собеседник издания указал на то, что в сложившейся ситуации в выигрыше оказался Иран, который в результате конфликта с США и Израилем упрочил свои позиции на Ближнем Востоке.

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«На Ближнем Востоке произошло радикальное изменение геополитического ландшафта. В результате нападения США и Израиля на Иран он, по сути, превращается в региональную сверхдержаву», — добавил он.

Шаповалов резюмировал, что в своем стремлении продавить Иран Израиль и США вырастили себе сильного противника.

Таким образом, захват порта Моха — это не просто локальная победа хуситов, а серьезное геополитическое поражение Вашингтона и Тель-Авива. Перекрытие ключевых проливов бьет по ценам на энергоносители и по карманам американских избирателей накануне выборов, а Иран, вопреки давлению, укрепляет статус региональной сверхдержавы. США и Израиль, организовав конфликт на Ближнем Востоке с целью принудить Иран к уступкам, в итоге получили противника, с которым не могут справиться.
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