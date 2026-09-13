Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
655

Немецкий производитель автокомпонентов обанкротился после 130 лет работы

pixabay.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Немецкий производитель автокомпонентов Prinz&Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщает Bild.

Суд в Эссене запустил предварительную процедуру несостоятельности в отношении предприятия. Компания начала производство в 1896 году.

Prinz&Co. Stahlrohre специализируется на выпуске высокоточных стальных труб. Предприятие поставляет по всему миру комплектующие для автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлических систем.

По данным Bild, к финансовым проблемам компании привели затяжной кризис в европейской автомобильной промышленности, резкий рост стоимости сырья и энергоносителей, а также значительное падение продаж в летние месяцы.

Ранее немецкие производители автокомпонентов на фоне кризиса в автомобильной отрасли начали переориентироваться на оборонную промышленность и медицинский сектор. По данным Financial Times, автопром Германии может столкнуться с сокращением 125 тыс. рабочих мест, а поставщики комплектующих ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими производителями. 

В июне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что страна ежедневно теряет от 300 до 500 рабочих мест, а двузначное число компаний каждый день объявляет о банкротстве. Он назвал одной из приоритетных задач восстановление ценовой конкурентоспособности немецкой экономики.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикабанкротствопромышленностьЭкономикакризисавтопромавтокомпонентыГермания
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть