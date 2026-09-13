Немецкий производитель автокомпонентов обанкротился после 130 лет работы

Немецкий производитель автокомпонентов Prinz&Co. Stahlrohre объявил о банкротстве после 130 лет работы. Об этом сообщает Bild.

Суд в Эссене запустил предварительную процедуру несостоятельности в отношении предприятия. Компания начала производство в 1896 году.

Prinz&Co. Stahlrohre специализируется на выпуске высокоточных стальных труб. Предприятие поставляет по всему миру комплектующие для автомобильных кресел, подушек безопасности и гидравлических систем.

По данным Bild, к финансовым проблемам компании привели затяжной кризис в европейской автомобильной промышленности, резкий рост стоимости сырья и энергоносителей, а также значительное падение продаж в летние месяцы.

Ранее немецкие производители автокомпонентов на фоне кризиса в автомобильной отрасли начали переориентироваться на оборонную промышленность и медицинский сектор. По данным Financial Times, автопром Германии может столкнуться с сокращением 125 тыс. рабочих мест, а поставщики комплектующих ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими производителями.

В июне канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что страна ежедневно теряет от 300 до 500 рабочих мест, а двузначное число компаний каждый день объявляет о банкротстве. Он назвал одной из приоритетных задач восстановление ценовой конкурентоспособности немецкой экономики.