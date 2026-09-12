Заявление Владимира Зеленского о переговорах свидетельствует о том, что представители президента США Дональда Трампа настаивают на отказе Киева от курса в НАТО, сообщает «Страна.ua».

Издание связало это с высказыванием главы киевского режима о том, что Украину подталкивают к форматам, которые гарантируют РФ невступление Киева в Североатлантический альянс.

«Недавно представители Трампа приезжали в Москву и Киев с мирными инициативами. Судя по словам Зеленского, одним из пунктов был отказ Украины от НАТО», — отмечается в публикации.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал о роли директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах по Украине.