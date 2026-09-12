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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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На Украине заявили, что США настаивают на отказе Киева от НАТО

Michael Kappeler / dpa / www.globallookpress.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Заявление Владимира Зеленского о переговорах свидетельствует о том, что представители президента США Дональда Трампа настаивают на отказе Киева от курса в НАТО, сообщает «Страна.ua».

Издание связало это с высказыванием главы киевского режима о том, что Украину подталкивают к форматам, которые гарантируют РФ невступление Киева в Североатлантический альянс.

«Недавно представители Трампа приезжали в Москву и Киев с мирными инициативами. Судя по словам Зеленского, одним из пунктов был отказ Украины от НАТО», — отмечается в публикации.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал о роли директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в переговорах по Украине.
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