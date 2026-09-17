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N-TV: глава Минюста Баварии покинет пост ради написания текстов для кабаре

istockphoto.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Глава Министерства юстиции Баварии Георг Айзенрайх принял решение досрочно завершить свою политическую карьеру. Как сообщает телеканал N-TV, 55-летний чиновник намерен покинуть пост ради возможности полностью посвятить себя творчеству — написанию текстов для выступлений в жанре политического кабаре, а также вернуться к юридической практике.

По информации источника, Айзенрайх устал от политической рутины и хочет избавиться от ограничений, которые накладывает министерский портфель. Он сам объявил о своем решении, подчеркнув, что никогда не видел себя исключительно в политике и считает, что в его возрасте еще достаточно сил и времени для освоения новых горизонтов.

Интересно, что ранее в июне Айзенрайх уже пробовал себя на сцене — он выступил на благотворительном вечере в Мюнхене в тандеме с известными немецкими артистами жанра Джанго Азюлем и Луизой Кинзехер. Это выступление, вероятно, и подтолкнуло его к смене вектора.

Айзенрайх занимал кресло министра юстиции Баварии с конца 2018 года и на данный момент считается самым опытным в своей должности среди всех коллег по Германии. Покинуть кабинет он планирует до конца текущего сентября, а сложить депутатский мандат — по завершении законодательного периода.

Тем временем премьер-министр Баварии Маркус Зедер уже заявил, что вопрос о преемнике будет решен на следующей неделе на заседании фракции ХСС в ландтаге. Напомним, что следующие выборы в региональный парламент Баварии запланированы на осень 2028 года.
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