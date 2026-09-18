Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
914

МИД: РФ потребовала от Японии вывести комплексы Typhon с острова Кюсю

Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Москва потребовала от Токио вывести с острова Кюсю американские наземные комплексы Typhon. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Японии было направлено требование прекратить практику размещения таких установок и вывести комплексы с территории страны. Захарова также сообщила, что 3 сентября Россия направила японской стороне ноту протеста в связи с размещением оружия, предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва указала на недопустимость развертывания подобных установок под любым предлогом.

Кроме того, Захарова заявила, что японскому руководству следует признать итоги Второй мировой войны, включая их территориальные аспекты, связанные с южными Курильскими островами, и отказаться от курса на ремилитаризацию.

Аналогичную ноту в связи с размещением комплексов Typhon Токио направил Пекину, добавила официальный представитель МИД.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаМИД РоссииМария ЗахароваРоссияЯпония
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть