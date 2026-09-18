МИД: РФ потребовала от Японии вывести комплексы Typhon с острова Кюсю

Москва потребовала от Токио вывести с острова Кюсю американские наземные комплексы Typhon. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Японии было направлено требование прекратить практику размещения таких установок и вывести комплексы с территории страны. Захарова также сообщила, что 3 сентября Россия направила японской стороне ноту протеста в связи с размещением оружия, предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва указала на недопустимость развертывания подобных установок под любым предлогом.

Кроме того, Захарова заявила, что японскому руководству следует признать итоги Второй мировой войны, включая их территориальные аспекты, связанные с южными Курильскими островами, и отказаться от курса на ремилитаризацию.

Аналогичную ноту в связи с размещением комплексов Typhon Токио направил Пекину, добавила официальный представитель МИД.