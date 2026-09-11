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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Мерцу осталось недолго: канцлера Германии ждёт крах после атак на РФ

IMAGO / Agentur Matthias Wehnert / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после провала Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Саксонии-Анхальт снова оказался в центре скандала.

Немецкие СМИ сообщили, что фракция «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге подала в полицию заявление после выступления Мерца на обсуждении бюджета в парламенте. Канцлер обвинил депутатов АдГ в том, что, используя термин «ремиграция», они пропагандируют этническую чистку по цвету кожи и происхождению.

Что дальше ждет Мерца, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Сейчас коалиция начала сыпаться. Если она вдруг реально посыплется, то, может быть, к концу года и не будет канцлера», — отметил он.

При этом эксперт уточнил, что, уйдя из политики, Мерц не получит каких-либо проблем.

«Не думаю, что Мерц будет иметь какие-то серьезные проблемы после того, как перестанет быть канцлером. Он вполне сможет уйти в корпоративный бизнес и там продолжать профессиональную деятельность», — добавил Данилин.

Фридрих Мерц стал десятым канцлером в истории ФРГ. Он занял этот пост 6 мая 2025 года.
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