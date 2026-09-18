Бедность на Украине стала катастрофой и одной из главных проблем наравне с коррупцией и боевыми действиями. Об этом в интервью агентству РБК-Украина сказал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Бедность сегодня - это катастрофа. 41,6% людей - за чертой бедности. А начинали конфликт с показателя в 20%», – заявил градоначальник.

Терехов отметил, что продукты и все остальное дорожают каждый день, а зарплаты и пенсии остаются на том же уровне.

Терехов назвал бедность, коррупцию и боевые действия тремя ключевыми проблемами, волнующими сегодня украинцев.

Мэр добавил, что бедность среди них уже выходит на второе место, и назвал такую тенденцию тревожной.

В конце 2025 года глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что 7 млн из 10 млн пенсионеров на Украине живут за чертой бедности. В августе 2026 года Всемирный банк сообщил, что доходы бедных на Украине упали на 30%, а богатых выросли на 10%.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина находится в тяжелой ситуации из-за нехватки ресурсов для продолжения конфликта.