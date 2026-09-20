Меняйло переизбрали главой Северной Осетии на второй срок

Депутаты парламента Северной Осетии — Алании переизбрали Сергея Меняйло главой республики на второй срок. Голосование состоялось 20 сентября во Владикавказе. Региональное издание «15-й Регион» также сообщает, что Меняйло избран большинством голосов депутатов.

За кандидатуру Меняйло проголосовал 61 депутат. Его соперник Алексей Варнавин получил пять голосов, Чермен Дудати — ни одного.

Меняйло руководит Северной Осетией с 2021 года. В апреле того года он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики, а 19 сентября депутаты регионального парламента избрали его руководителем Северной Осетии.

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Северной Осетии три кандидатуры на пост главы региона. Помимо Меняйло, в список вошли Олег Варнавин и депутат республиканского парламента Чермен Дудати. Тогда сообщалось, что выборы главы республики состоятся 20 сентября.