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Меняйло переизбрали главой Северной Осетии на второй срок

АиФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Депутаты парламента Северной Осетии — Алании переизбрали Сергея Меняйло главой республики на второй срок. Голосование состоялось 20 сентября во Владикавказе. Региональное издание «15-й Регион» также сообщает, что Меняйло избран большинством голосов депутатов. 

За кандидатуру Меняйло проголосовал 61 депутат. Его соперник Алексей Варнавин получил пять голосов, Чермен Дудати — ни одного.

Меняйло руководит Северной Осетией с 2021 года. В апреле того года он был назначен временно исполняющим обязанности главы республики, а 19 сентября депутаты регионального парламента избрали его руководителем Северной Осетии. 

Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Северной Осетии три кандидатуры на пост главы региона. Помимо Меняйло, в список вошли Олег Варнавин и депутат республиканского парламента Чермен Дудати. Тогда сообщалось, что выборы главы республики состоятся 20 сентября. 
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ПолитикаСеверная ОсетияВладикавказСергей Меняйлорегиональная властьПолитикавыборы
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