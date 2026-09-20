Меняйло наделил Мамсурова полномочиями сенатора РФ от Северной Осетии

Переизбранный на второй срок глава Северной Осетии Сергей Меняйло наделил экс-руководителя региона Таймураза Мамсурова полномочиями сенатора — представителя от исполнительного органа государственной власти республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства Северной Осетии.

«Наделить Мамсурова Таймураза Дзамбековича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания», — говорится в тексте указа.

Эту должность Мамсуров занимает с сентября 2015 года, являясь членом комитета СФ по обороне и безопасности.

20 сентября в Северной Осетии состоялись непрямые выборы главы республики. Депутаты регионального парламента тайным голосованием избрали Сергея Меняйло из трех кандидатов, предложенных президентом России.